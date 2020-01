Dit kosten de iPhone XS en iPhone XS Max als refurbished

Apple heeft de twee iPhones opgenomen in het refurbished programma.





Wanneer je niet het budget hebt voor een gloednieuwe iPhone, of je bent van mening dat ze simpelweg te duur zijn, dan kun je een gebruikt exemplaar kopen.

Dat klinkt misschien vreemd, maar refurbished smartphones zijn zo gek nog niet. Ze worden zo goed als nieuw gemaakt. Je hebt bijna niet dor met een gebruikt exemplaar te maken te hebben.

Apple heeft de iPhone XS en de XS Max opgenomen in het refurbished programma van het merk. Let wel: het gaat hier om het Amerikaanse programma. Hier in Nederland verkoopt Apple helaas geen refurbished iPhones. Wel kun je in ons land terecht voor opgeknapte iPads, iPods, Apple TV’s en accessoires.

De iPhone XS en iPhone XS Max werden in september 2018 gepresenteerd. We zijn inmiddels in 2020 aangekomen en wat Apple betreft zijn de iPhones rijp geworden voor het refurbished programma.

In de Verenigde Staten kosten de refurbished XS en XS Max iPhones 200 en 250 dollar goedkoper in vergelijking met de nieuwprijs. Prijzen beginnen bij 699 dollar voor een iPhone XS 64 GB. De duurste is de iPhone XS Max 512 GB voor 1.099 dollar.

Het is niet bekend of Apple in Nederland ook iPhones gaat opnemen in het refurbished programma. Voorlopig lijkt het er niet op.