Dit kosten de vernieuwde Asus ZenBooks - Apparata

Asus heeft de vernieuwde ZenBooks vandaag gelanceerd. Wat zijn de prijzen van de vernieuwde laptops?

De vernieuwde Asus ZenBooks betreffen de ZenBook 14 (UX425) en ZenBook 13 (UX325). De laptops zijn kenmerkend voor hun design, handzaamheid en kracht. Tja, aan jezelf als consument om daar een oordeel over te vellen natuurlijk. Feit is dat ze echt wel aan de dunne kant zijn.

De Asus ZenBooks meten een dikte van 13.9 mm en wegen net iets meer dan één kilogram. Dankzij de dunne behuizing is er sprake van een screen-to-body ratio van 90% in het geval van de UX425. Ze hebben beiden een HDMI aansluiting, 2 x Thunderbolt 3 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A en een MicroSD-kaartlezer. Je kunt er tot 22 uur op een volle acculading mee doen. Opladen kan in 49 minuten tot een percentage van 60 procent.

Waar de UX425 een 4-inch FHD NanoEdge-beeldscherm (400 nits) heeft, moet de UX325 het met een 13.3 inch FHD NanoEdge-beeldscherm (450 nits) doen. Beiden laptops komen met een Intel Core i7-1065G7 Processor, een Intel Graphics Iris Plus videokaart, LPDDR4X 16GB werkgeheugen en een 1 TB SSD.

De adviesprijs van de Asus ZenBooks UX425 en UX325 liggen op 1.299 euro. Er zijn diverse retailers in Nederland die ze verkopen waaronder de webshop van Asus, MediaMarkt, Kijkshop en Amazon. Vergelijk goed, want de prijzen kunnen onderling behoorlijk verschillen.