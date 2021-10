Dit krijg je met het duurste vliegticket ter wereld

Ja, je kunt zo’n 55.000 euro uitgeven voor een enkele(!) vliegticket als je de duurste vliegticket ter wereld koopt. Wat krijg je dan?

Vliegen zit een beetje in het verdomhoekje. Het is slecht voor het milieu. Dat terwijl vliegen vaak het snelst en het goedkoopst is. Waarom zou je vijf uur met de trein of tien uur met de auto als je er met een vliegtuig binnen 50 minuten bent, vanaf Amsterdam naar Londen bijvoorbeeld. Kost niks als je bij een aanbieder als Ryanair gaat shoppen.

Duurste vliegticket ter wereld

Er zijn echter bestemmingen waarvoor vliegen de enige optie is. Je gaat niet als handigste optie met de trein naar Australië. Dat soort bestemmingen kunnen trouwens aardig uit de klauwen lopen qua geld. Hoe veel geld kun je uitgeven voor gewoon een enkeltje van A naar B, kortom, wat is het duurste vliegticket ter wereld?

Dat is van Abu Dhabi naar New York in de ‘Residence’ van Etihad Airways. Voor duurste spullen bieden de Verenigde Arabische Emiraten vaker uitkomst en de vliegtuigmaatschappij van het land heeft dus ook de duurste vliegticket ter wereld. Deze gaat je 64.000 dollar, omgerekend 55.000 euro, kosten voor een enkele reis. Om eens een lekkere cliché erin te gooien: er zijn dagen dat ik het niet heb.

Vliegend hotel

Gelukkig is het duurste vliegticket ter wereld niet duur om het duur zijn. Je krijgt dan ook binnenin een Airbus A380 van Etihad een persoonlijke ruimte waar dure hotels nog een puntje aan kunnen zuigen. Je krijgt namelijk drie kamers: een zit/loungegedeelte, een slaapkamer met tweepersoonsbed en een badkamer met douche. Geen last dus van huilende baby’s of gebrek aan beenruimte. Uiteraard zijn ook ‘standaard’ luxe dingen inbegrepen zoals tv, koelkast en een noise-cancelling koptelefoon om het lawaai van het vliegtuig een beetje te dempen. Ook krijg je de beschikking over een butler die je op je wenken bedient. Van Abu Dhabi naar New York ben je wel even onderweg, dus ergens is het fijn om die luxe te hebben.

‘Onder vuur’

Zou jij 55.000 euro over hebben voor een vliegticket? Nee? Je bent niet de enige. Etihad schijnt moeite te hebben met de peperdure tickets slijten. De markt voor vliegreizen met zulke rijkdom is niet zo groot, dus wellicht dat elke keer dat die 55.000 euro wordt afgetikt meer is dan dat ze verwachten. Andere vliegtickets die bijna in de running zijn voor duurste ter wereld zijn van Lufthansa, Swiss Air, Virgin en wederom Etihad. Maar, zoals bij elke luchtvaartmaatschappij geldt, business class mag ook.