Dit krijg je op Ali Express te zien als je op iPhone 13 zoekt

Heeft Ali Express nog leuke of interessante aanbiedingen als je net een iPhone 13 hebt gekocht?

Ali Express en Apple. Dat zijn twee uitersten. Apple heeft luxe apparaten met een flink prijskaartje, terwijl je naar Ali surft voor de beste koopjes. Maar als je net een smak geld hebt uitgegeven aan een iPhone 13 kunnen we ons best voorstellen dat je goede deals zoekt op bijvoorbeeld Ali Express. We namen we proef op de som door eens het aanbod door te spitten.

Geen divers aanbod op Ali Express voor iPhone 13 zoekterm

Als je verwacht enorm veel accessoires te vinden kom je van een koude kermis thuis. Het zijn hoesjes, heel veel hoesjes. In allerlei soorten en maten. Van goedkope siliconen hoesjes tot wat duurdere varianten dat leder moet voorstellen. Geen idee of dat ook echt leder is. Daar kom je vermoedelijk pas achter als het ding is verscheept naar Nederland.

Prijzen nog steeds laag

Ondanks de strengere regelgeving van juli 2021 vallen de prijzen enorm mee. Je kunt nog steeds voor een paar euro een hoesje vinden inclusief gratis verzending. Dat is toch een stuk voordeliger dan bijvoorbeeld een case kopen via Apple, waar je al gauw enkele tientallen euro’s moet besteden. Op datzelfde Ali Express worden ook refurbished smartphones aangeboden, maar onze tip is om dat zeker niet zomaar aan te schaffen. Er zijn genoeg Nederlandse alternatieven en echte winkels waar je de smartphone kunt uitproberen.