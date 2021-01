Dit kun je met de Samsung Galaxy A32 5G voor 299 euro - Apparata

Samsung heeft een nieuw midrange model gelanceerd onder de naam Galaxy A32 5G. De smartphone kost 299 euro, wat kun je ermee?

Vers van de pers is deze gloednieuwe Galaxy A32 5G. Het is de zoveelste midrange telefoon van het merk, maar dan met specs die anno 2021 goed zijn te noemen. Dit kun je allemaal met deze nieuwe Samsung.

Samsung Galaxy A32 5G specificaties

De A32 5G heeft een 6.5-inch HD+ TFT display met een Octa-Core (Dual 2.0 GHz + Hexa 2.0 GHz) processor. De smartphone weegt 205 gram en zoals de naam al weggeeft is er ondersteuning voor 5G. De afmetingen zijn 164,2 bij 76,1 bij 9,1 millimeter.

Je hebt 128 GB opslag, wat met microSD is uit te breiden tot een maximum van 1 TB. Afhankelijk van de markt, heeft de telefoon 4, 6 of 8 GB RAM geheugen. Verder heeft de A32 5G een 5.000mAh batterij en kan de telefoon 15W snelladen. Qua audio is er ondersteuning voor Dolby Atmos met surround sound.

Camera

Op de achterkant zit een camera eiland met maar liefst vier units. Het gaat hier om een 48 megapixel main camera, 8 megapixel groothoek, 5 megapixel macro en een 2 megapixel dieptecamera.

Samsung lanceert de smartphone in de kleuren Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue en Awesome Violet. Begin februari 2021 is de Samsung Galaxy A32 5G leverbaar voor een adviesprijs van 299 euro.