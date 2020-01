Dit kun je van Nintendo verwachten in 2020

Japanse spelletjesreus vaart andere koers dan PlayStation, Google en Xbox.





Waar de ogen in 2020 vooral gericht zijn op de nieuwste PlayStation 5 en Xbox is het rondom Nintendo opvallend stil. Klaarblijkelijk vond de Japanse spelletjesmaker het tijd voor wat openheid van zaken. Topman Shuntaro Furukawa kijkt in een interview met het Japanse Nikkei vooruit naar 2020. Ook is er nieuws over de Nintendo Switch in 2020. Wij zetten op een rij wat Nintendo van plan is in 2020.

Met Google Stadia en de ontwikkelingen rond de nieuwste PlayStation en Xbox ligt de nadruk steeds meer op gaming vanuit de cloud. Nintendo is niet van plan om die trend te volgen. Volgens hen staat de technologie nog in de kinderschoenen en zal het nog zeker 10 jaar duren voordat men toekomst voor deze techniek verwacht.

Furukawa haast zich te verklaren dat men zeker alle technologische ontwikkelingen volgt en continue kijkt hoe zij deze toe kan passen in haar games. Zij volgen met interesse de ontwikkelingen rondom virtual reality en argumented reality (VR en AR). Het opvallende is dat juist deze techniek weer gemeden wordt door Xbox omdat men daar niet overtuigd is dat gamers daarop wachten.

Het lijkt er dus op dat Nintendo op dat gebied de katten van Sony en Microsoft uit de boom kijkt. Zouden zij in 2021 de beste aspecten van beide concurrenten in een nieuwe console willen verwerken?

Ondertussen gaan er wel geruchten over de Nintendo Switch. De doorgaans betrouwbare insider Emily Rogers deelde het nieuws dat er ten minste 2 extra Wii U-ports op de Nintendo Switch komen. Deze zijn wellicht bedoeld voor 3D World and Pikmin 3.

Verder geeft zij aan dat we pas in maart de eerste grote game-release kunnen verwachten met de komst van Animal Crossing. Verder zou Nintendo pas in de tweede helft van het jaar met echt grote verrassingen komen. Wellicht is Netflix tegen die tijd ook op Netflix Switch beschikbaar.