Dit kun je verwachten van Apple iOS 15 - Apparata

Tijdens het aankomende WWDC gaat Apple iOS 15 aankondigen. Dit zijn de nieuwe features die we van het besturingssysteem verwachten.

Het WWDC gaat bijna van start en Apple gaat naar alle waarschijnlijkheid iOS 15 onthullen tijdens het evenement. Vooralsnog is daar geen officiële informatie over, maar zoals ieder jaar weten we eigenlijk al grofweg wat we van het nieuwe besturingssysteem kunnen verwachten. Zonder verdere poespas zetten we in dit artikel alle lekken en geruchten omtrent iOS 15 voor iPhone onder elkaar.

Wat te verwachten van Apple iOS 15

Voor welke devices?

Om te beginnen met het slechte nieuws; het lijkt erop dat gebruikers met oudere iPhones geen upgrade naar iOS 15 krijgen. Volgens de recentste geruchten krijgen onder andere de iPhone 6s en SE geen upgrade meer. Dat zijn de laatste toestellen die nog op iOS 14 draaien.

Notificaties

Een van de grote nieuwe features (relatief dan) is het notificatiesysteem. Gebruikers kunnen meer statusopties kiezen, waarbij notificaties passend bij de betreffende status binnenkomen. Zo kun je als het goed is straks instellen wat voor notificaties je krijgt, afhankelijk van of je in de auto, op het werk of in bed bent. Gebruikers zouden zelfs custom eigen statussen met bijbehorende notificaties kunnen maken.

Privacy

Ook gaat Apple met iOS 15 weer verder met het aanpakken van privacy-gerelateerde features. Apple beweert immers altijd voorvechter van privacy van haar gebruikers te zijn. Na een recente update konden gebruikers al aangeven of ze wel of niet data wilde delen. iOS 15 moet vervolgens meer informatie geven over welke data je dan deelt. Een vergelijkbare functie werd recentelijk ook voor Android 12 geïntroduceerd.

Apple Eten?

Verder schijnt Apple te werken aan een etenstracker voor de Health-app, zo beweert MacRumors. Er is weinig concrete informatie over de functie bekend, maar heel veel kan het niet zijn. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen gebruikers straks gegeten voedsel registreren in de Health-app. Dan zal de app wel alle voedingswaarden en calorieën bijhouden. Dat in combinatie met de fitness-features zullen als doel hebben om de gebruiker gezonder te laten leven.

Overigens tweaks

Verder brengt Apple naar verluidt nog wat kleine verbeteringen naar iOS 15. Onder andere de notificatiebalk moet opgeschoond worden. Donkere Modus krijgt een update. iMessage moet meer op WhatsApp gaan lijken, al is niet bekend of dat om een uiterlijk of inhoudelijk nastreven gaat.

Maandag 7 juni gaat het WWDC van start. Dan kondigt Apple waarschijnlijk officieel iOS 15 (en iPadOS 15) aan.