Dit kun je verwachten van de nieuwe Apple TV - Apparata

Op de achtergrond werkt Apple aan een nieuwe generatie TV voor 2021, maar wat kunnen we eigenlijk verwachten?

Er zijn hints gevonden naar wat we kunnen verwachten van de volgende TV van het Amerikaanse techbedrijf uit Cupertino. Of nou ja, hints. Er zijn verwijzingen opgedoken in beta 14.5 van tvOS. Het laat zien wat we zoal kunnen verwachten.

Apple TV 2021

Mocht je dus een Apple TV overwegen, dan loont het wellicht om nog even te wachten. Want nieuwe hardware aan boord is toch altijd welkom. In de verwijzing van de beta valt onder meer te lezen over ondersteuning voor 120Hz 4k en HDMI 2.1. Nu is er nog maximale ondersteuning voor 60Hz 4k met HDMI 2.0.

Met deze nieuwe mogelijkheden is Apple weer klaar voor de toekomst. Hoewel HDMI 2.1 nog in de kinderschoenen staat qua ondersteuning, zie je het langzamerhand wel steeds meer verschijnen. Onder andere de nieuwe generaties consoles, de Xbox Series X en PlayStation 5, hebben ondersteuning voor HDMI 2.1. Met de nieuwe features kun je films en series tenminste kijken in een nog betere kwaliteit dan nu het geval is. Want zeg nu zelf, 120Hz 4k is anno 2021 wel zo lekker.

Het is voor nu afwachten wanneer Apple de nieuwe generatie TV presenteert, dat zal ergens in 2021 zijn.(via 9to5Mac)