Dit kun je verwachten van iOS 13.3.1

Bètaversie onthult opvallende nieuwe functie in kleine update.





Sinds 2019 bouwt Apple in haar devices de zogenoemde ‘Ultra wideband chip’ in. Deze chip is een verbeterde versie van Bluetooh waarmee men zeer nauwkeurig de positie van bijvoorbeeld een iPhone kan bepalen en zelfs kan zien welke kant de iPhone op wijst. Uiteraard erg handig voor navigatie, maar ook een inbreuk op de privacy voor mensen die hun locatie verborgen willen houden.

Met de nieuwe bètaversie van iOS 13.3.1, volgend op iOS 13, dat in december 2019 uitkwam, blijkt dat Apple de mogelijkheid biedt om deze chip uit te schakelen, zodat de locatie van jouw apparatuur niet meer gelogd wordt en je dus weer meer privacy kunt inbouwen.

De mogelijkheid om de chip uit te schakelen heeft logischerwijze gevolgen voor apps die op basis van locatie werken. Ook kan het uitschakelen van de chip gevolgen hebben voor de functionaliteit Bluetooth, zo waarschuwt iOS. Als onverwacht bij-effect zou het wel eens kunnen dat jouw iPhone ineens sneller wordt.

Naast deze functie verwacht men een oplossing voor een bug in de schermtijd. De nieuwe versie lijkt beschikbaar te komen voor de iPhones vanaf de iPhone 6s en iPhone SE. Ook wordt een vergelijkbare update voorbereid voor iPadOS 13. De functie om iCloud-mappen te delen, die al wel is aangekondigd lijkt nog niet in deze, relatief kleine, update te zijn verwerkt.

Bron: Techradar