Dit land accepteert belastingbetalingen in crypto

Ja, waarom niet. Dit land gaat vanaf nu belastingbetalingen accepteren in crypto’s.

Het is niet een land waar je het snel van verwacht. Je zou eerder denken aan een vooruitstrevend Westers land. Dat is niet zo, want de Argentijnse provincie Mendoza begint met het accepteren van belastingbetalingen in digitale munten.

Belastingbetalingen in crypto

De provincie heeft een systeem geïmplementeerd, waarmee belastingbetalers hun belastingen volledig kunnen betalen met cryptocurrencies. Het systeem, dat deze week werd gelanceerd, maakt deel uit van een strategische impuls voor de modernisering en digitalisering van betalingen. De belastingdienst maakt het dus leuker en makkelijker. De overheidsinstelling heeft het systeem niet zelf ontwikkeld, maar besteed dit uit. Het is het eerste land dat dit in een dergelijke vorm doet.

Het systeem maakt deel uit van een strategische stap van de autoriteiten van de provincie om de betaling van belasting en staatsbijdragen te moderniseren. En burgers verschillende opties te bieden om aan hun verplichtingen te voldoen. Nicolas Chávez, algemeen directeur van de belastingdienst van Mendoza zei dat het een manier is om de betalingen makkelijker te maken. Het is een service die wordt aangeboden door een betalingsverwerker.

Extern bedrijf

Het programma is ingebed op de website van de provincie, de betalingen worden echter volledig verwerkt door een extern bedrijf. Zij accepteren de crypto’s en de betalingen in Argentijnse peso’s. Het systeem ontvangt alleen betalingen in stablecoins, waaronder USDT, USDC en DAI.

Andere gemeentelijke overheden in het land zijn enthousiast over het initiatief. Zij willen snel aansluiten en hebben de opname van cryptocurrencies als betaalmiddel voor belastingen aangekondigd. Ook Rio de Janeiro, een van de grootste steden in Brazilië, heeft grote plannen. Maar de plannen van Rio gaan nog verder en voorzien cryptobetalingen voor andere diensten zoals taxiritten en NFT’s om kunst, cultuur en toerisme te promoten.