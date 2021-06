Dit moet je weten over Android op Windows 11 - Apparata

Android krijgt een vorm van ondersteuning op Windows 11, maar dit is goed om erover te weten.

Windows 11 is echt een mooie upgrade ten opzichte van Windows 10. Al is het alleen maar vanwege de Android integratie, gister door Microsoft is aangekondigd. Spring echter nog geen gat in de lucht, want je moet iets belangrijks weten over deze hele combi van Android en de nieuwste versie van Windows.

Je kunt niet zomaar alle Android apps die je op je smartphone hebt staan draaien op Windows 11. Microsoft maakt gebruik van het ecosysteem van Amazon voor het draaien van apps op Windows 11. Dat betekent dat er geen ondersteuning is voor de Google Play diensten. In de praktijk is het zo dat apps die te vinden zijn in de Google Play Store niet te vinden en gebruiken zijn op Windows 11. Sommige apps worden ook via het ecosysteem van Amazon aangeboden, dus het is niet zo dat je er helemaal niets aan hebt.

De Android apps die je kunt draaien op Windows 11 zijn dus afkomstig van de Amazon Appstore. Mocht je benieuwd zijn wat je kunt verwachten moet je dus even kijken in de Amazon Appstore. Daar staan apps die straks compatibel zijn met de nieuwste versie van het besturingssysteem van Microsoft.