Dit moet je weten over de nieuwe Apple TV 4K - Apparata

Apple heeft ook een vernieuwde TV 4K aangekondigd. Dit moet je weten over het vernieuwde apparaat.

Naast al het grote nieuws van gisteren, waaronder een iMac M1 en de introductie van AirTag, heeft Apple ook de TV 4K in het nieuw gestoken. Er bestond al een 4k Apple TV, maar het Amerikaanse techbedrijf heeft een aantal welkome en belangrijke vernieuwingen toegevoegd.

Ten eerste heeft de box de nieuwe Apple A12 bionic chip aan boord. Daardoor is het apparaat krachtiger geworden en kun je er meer mee. Games op Apple Arcade zien er nog realistischer uit en je kunt nu rekenen op 4K HDR met hoge beeldsnelheid, kraakheldere beelden en realistischere kleuren. Die laatste zaken alleen in combinatie met een puike televisie natuurlijk. Anders zie je alsnog geen verschil.

Verder is de Siri Remote een nieuw ontwerp gekregen, wat bediening ergonomischer moet maken. Een ander puntje van vernieuwing is de HDMI 2.1 video output. Daarmee is het nieuwe Apple TV product ook klaar voor de toekomst.

Het product is vanaf 30 april te bestellen. De nieuwe Apple TV 4K kost 199 euro met 32 GB of 219 euro met 64 GB. Leveringen vinden medio mei plaats. Met de aankoop zit 1 jaar Apple TV+ inbegrepen. Naast de box krijg je de Siri Remote, netsnoer en een Lightning-naar-USB-kabel.