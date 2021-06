Dit moet je weten over de nieuwe Spotify Netflix-serie - Apparata

Er is een nieuwe Netflix-serie in de maak waar Spotify het hoofdonderwerp is. Dit is wat we er nu over weten.

The Social Network is een bekende film waar je de opkomst van Facebook goed ziet. Nou, neem dat principe in je achterhoofd. Want met zo’n concept gaat Netflix aan de slag. Alleen gaat het dan over Spotify en is het een serie en geen film. Een ander cruciaal verschil is dat de Netflix Original serie over Spotify een fictief verhaal gaat zijn. Het berust dus niet (helemaal) op de waarheid.

Spotify Netflix-serie

Het verhaal gaat over de mede-oprichters van Spotify. Het eerste seizoen van de nieuwe serie bevat zes afleveringen. Er is onder meer gekeken naar de opgeteende verhalen van van Jonas Leijonhufvud en Sven Carlsson, die de opkomst van Spotify nauw hebben gevolgd. De serie staat nu al op Netflix, maar er is nog geen titel bekend.

De synopsis omschrijft de serie als volgt. In dit fictieve verhaal brengen tech-ondernemer Daniel Ek en zijn belangrijkste partners een revolutie teweeg in een industrie door de manier waarop we allemaal naar muziek luisteren te veranderen.

De nieuwe Spotify Netflix-serie verschijnt in 2022 op de Amerikaanse streamingdienst. Wanneer is nog onbekend. Onder andere Edvin Endre (Vikings), Ulf Stenberg (Beartown) en Christian Hillborg (The Last Kingdom) maken deel uit van de cast. (via Variety).