Dit moet je weten over deze piepkleine Xbox controller

Wat is hier aan de hand, gaat Microsoft ook een Xbox controller voor kabouters maken?

Nee, en ook niet voor Hobbits uit Lord of the Rings. Hier is iets anders aan de hand. Ten eerste is de creatie niet afkomstig van Microsoft. Wat je ziet is een custom controller gemaakt door de creatieve koppen van 8BitDo. Hun eigen NES controller hebben ze gebruikt om er een Xbox controller van te maken.

Dit hebben ze gedaan voor Project xCloud van Microsoft. Met deze nieuwe dienst kun je Xbox games op je Android smartphone of tablet spelen. De kleine controller werkt perfect samen met de grootte van je Android apparaat. Via Bluetooth staan beide apparaten met elkaar in verbinding.

Het goede nieuws is dat 8BitDo een officiële licentie heeft gekregen voor de Xbox controller. Dat betekent dat de controller werkt met xCloud, maar ook met de Xbox zelfs. Opladen gaat door middel van USB-C en de accu is goed voor 18 uur speelplezier.

Via de Amerikaanse webshop van Amazon kun je de 8BitDo Xbox controller aanschaffen. De controller kost 44,99 dollar. Bestellen is nu mogelijk, de eerste leveringen vinden medio september plaats. Er is in principe ook geen haast mee. Project xCloud begeeft zich op dit moment nog in een beta.