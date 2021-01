Dit moet je weten over het Samsung Galaxy S21 Ultra display - Apparata

Zoals altijd pakt Samsung uit met een prachtig display, daar is de gloednieuwe Galaxy S21 Ultra geen uitzondering op.

De vernieuwingen tussen de Samsung Galaxy S21 Ultra en de Galaxy S20 Ultra zijn misschien niet zo extreem. Toch praat Samsung uiteraard vol trots over het nieuwste toestel. Onder andere over het scherm dat ze gebruikt hebben.

Samsung Galaxy S21 Ultra display

Het scherm van de Samsung Galaxy S21 Ultra ondersteunt 120Hz en kan variëren van full HD naar Quad HD. Maar er is nog meer te vertellen over het display. Zo maakt het scherm gebruik van de nieuwste OLED display techniek van Samsung. Dat betekent dat de smartphone het meest zuinige OLED scherm van het Zuid-Koreaanse techbedrijf heeft tot nu toe.

In de praktijk betekent dit dat jij als eindgebruiker langer met je Galaxy S21 Ultra zou moeten doen qua batterijduur in vergelijking met de Galaxy S20 Ultra. Het nieuwe OLED paneel is tot 16 procent zuiniger in vergelijking met zijn voorganger. Ook zou het scherm nog helderder moeten zijn. Een win-win situatie dus.

Maak je gebruik van alle functies van de Galaxy S21 Ultra, dan kan het alsnog een slurper zijn. Denk aan een film kijken met het scherm op z’n meest heldere stand, terwijl je ook 5G hebt aanstaan. Desondanks zetten techbedrijven steeds verder stappen, waar wij als techliefhebber natuurlijk alleen maar blij van kunnen worden!