Dit moet je weten over PlayStation Dreams

Een nieuw platform voor de creatieve gamer.





Sony PlayStation heeft een nieuw platform gelanceerd dat luistert naar de naam Dreams. Met Dreams moeten de fantasieën van gamers, artiesten en andere creatievelingen tot leven komen op één platform. Dreams kan gebruikt worden voor muziek, schilderijen, animaties, beeldhouwwerken, films en natuurlijk games.

Het platform is gemaakt door Media Molecule. Deze ontwikkelaar is bekend van de creatieve LittleBigPlanet games en Tearaway. Vandaag was de lancering van Dreams. Presentatrice en kunstenares Nellie Benner ging als één van de eersten aan de slag met het platform. Dit keer geen kwast in haar handen, maar een PlayStation 4 controller.

Het idee is dat alles mogelijk moet zijn. Je kunt in één dag iets bouwen, of maanden of zelfs een jaar bezig zijn met een project. De magie ligt in je handen. Iets dat sterk doet denken aan LittleBigPlanet, waar de mogelijkheden ook soms eindeloos leken. Check de trailer van PlayStation hieronder om een beter beeld bij Dreams te krijgen.