Dit moet je weten over WhatsApp op je iPad

WhatsApp is eigenlijk altijd van toepassing als app op je smartphone, maar ook voor de iPad is er nu iets in de maak.

De ontwikkelingen gaan bij WhatsApp nooit zo hard. Concurrenten zijn vaak sneller met functies en ze lijken het bij WhatsApp wel allemaal prima te vinden soms. Toch is het niet zo dat ze stilzitten daar bij de berichtendienst. Er valt geregeld wel degelijk nieuws te melden. Zoals nu.

Whatsapp app op iPad

WhatsApp is bezig met een losstaande applicatie voor op de iPad. Er is namelijk naar buiten gekomen dat er binnenkort een beta volgt met een iPad app. Het werkt los van de smartphone app en staat compleet op zichzelf. Het is even afwachten hoe de applicatie er daadwerkelijk uitziet en wat we zoal kunnen verwachten. Voor nu is het grote nieuws dat er überhaupt een WhatsApp iPad app komt.

Dat is niet het enige nieuws op het gebied van tablets en WhatsApp. Zo komt er ook ondersteuning om meerdere apparaten te gebruiken voor WhatsApp in combinatie met een Android tablet. Daarover bericht WABetainfo.

De ontwikkelingen zijn fijn te noemen. Als je een lange conversatie hebt met iemand ben je nu misschien geneigd om de laptop of dekstop erbij te pakken. Straks kun je alsnog lekker languit liggen op de bank, maar dan praten via WhatsApp met een iPad.