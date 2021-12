Dit moet je weten voor je The Matrix Resurrections kijkt

Afbeelding via Warner Bros.

In dit artikel zetten voor je op een rijtje wat je allemaal nog moet weten voordat je aan The Matrix Resurrections begint.

Na jaren wachten is The Matrix Resurrections eindelijk te zien in de bioscopen en via HBO Max. Aangezien de laatste volledige film zo’n 18 jaar geleden uitkwam, is een geheugenopfrisser misschien wel op z’n plek. Daarom in dit artikel enkele dingen die je nog moet weten voordat je aan The Matrix Resurrections begint.

Wat je moet weten voor The Matrix Resurrections?

Om even met een gestrekt been te beginnen: de nieuwste Matrix-film is een behoorlijke tegenvaller. Er worden nauwelijks dingen uitgelegd die iets met de oude films te maken hebben. Veel verhaallijnen worden onuitgelegd in Resurrections gepropt zonder enige ogenschijnlijke aanleiding. Kort door de bocht hoef je dus eigenlijk helemaal niks weten als het aan de film ligt.

Spoiler alert!

Trilogie recap

Maar superfans nemen daar ongetwijfeld geen genoegen mee en willen toch goed voorbereid aan Resurrections beginnen. Daarom hier een korte recap van het einde van de originele trilogie:

Mensen blijken in een simulatie te leven genaamd de Matrix. Deze door machines gecreëerde wereld werd ontwikkeld nadat machines de aarde overnamen en mensen in slijmerige pods telen als batterijen. Eén van die mensen, Neo, wordt door Morpheus als De Ware aangezien en moet de mensheid zien te redden voordat de machines de laatste ‘vrije’ nederzetting Zion verwoesten.

Neo leert de Matrix te controleren en redt de mensheid uiteindelijk van uitroeiing door een deal met de machines te maken; hij gaat de Matrix in om het corrupte programma, Agent Smith, te verslaan en Zion blijft vrij. Smith vormt op dat moment een dreiging voor de Matrix en dus voor het neurale netwerk dat de machines van stroom voorziet.

Op weg naar de machinewereld sterft Trinity en ook Neo offert zichzelf ogenschijnlijk op om de wereld te redden. Later wordt ook Morpheus gedood (in The Matrix Online). Kortom, alle drie de hoofdpersonen uit de oorspronkelijke trilogie zijn eigenlijk dood. Toch komen ze weer terug..

Afbeelding via Warner Bros.

Voortzetting van The Matrix

Zonder The Matrix Resurrections te spoilen, kunnen we wel zeggen dat de Matrix aan het einde van de derde film weer opnieuw opgestart wordt. Ditmaal moet er een lange vrede tussen de machines en de mensheid bestaan dankzij Neo’s opoffering. Mensen mogen enigszins ongehinderd de Matrix uit om in de echte wereld door te leven. Maar de Matrix blijft bestaan en machines blijven de baas over de planeet.

Dankzij die vrede is de zesde Matrix-reboot (niet te verwarren met de reboot-film Resurrections) nu in de nieuwste film te zien. Zoals al uit de trailer blijkt, is dit een minder beperkende, vrijere Matrix. Gek genoeg bestaan ook Neo, Trinity en Morpheus daarin. Hoe dat zit, zul je zelf moeten ontdekken.