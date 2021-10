Dit Nederlandse speeltje laat je oceanen verkennen

U- Boat Worx

Deze door een Nederlands bedrijf gemaakte duikboot is een geinig speeltje om de oceanen mee in te gaan. Lees er hier meer over.

De Nederlandse fabrikant van duikboten, U-Boat Worx, heeft de snelste toevoeging tot nu toe aan zijn toch al indrukwekkende vloot van modellen onthuld. Het apparaat heet de Super Sub. Het onderscheidt zich door een lange staart en een geavanceerd vleugelontwerp. De duikboot is de meest hydrodynamische sub op de markt. Goed om te weten als je er nog eentje zoekt!

Nederlands speeltje voor in de oceanen

De Suber Sub heeft een eersteklas voortstuwingssysteem met vier krachtige stuwraketten. Hiervoor levert het in totaal 60 kW, waardoor steile beklimmingen en duiken van 30 graden mogelijk zijn. Het resultaat is de soepelste en meest opwindende onderwaterervaring. Hierdoor is het in staat om tot een diepte van 300 meter te duiken. En dit alles met behoud van een uitzicht van bijna 360 graden.

Het druppelvormige ontwerp is de eerste onderzeeër die voortkomt uit het aangepaste onderzeeërprogramma van U-Boat Worx. Het geeft eigenaren de mogelijkheid om deel uit te maken van het op maat gemaakte ontwerpproces. Ontworpen door een eigenaar wiens opdracht het was om een ​​onderzeeër te maken die in staat is het grote onderwaterleven bij te houden. Hierdoor levert de Super Sub acht knopen onder water. Dat is twee knopen sneller dan de maximale kruissnelheid van een tuimelaar. En vijf knopen sneller dan de gemiddelde duikboot.

Duiken

Natuurlijk gebruik je dit duikbootje het liefst bij je jacht. En dat moet wel in wat luxe. De driezits duikboot biedt comfortabel plaats aan twee passagiers en een piloot. En is uitgerust met een luxe supercar-interieur. Een vijfpunts gordelgespsysteem garandeert dat gasten stevig vastzitten voor de spannende rit. De kenmerkende ultraheldere acrylromp van U-Boat Worx biedt onbelemmerd uitzicht in alle richtingen.

Met een gewicht van 9.000 kg heeft de Super Sub lithium-ionbatterijen die speciaal zijn ontworpen voor een laag gewicht en uithoudingsvermogen. Met cellen met hoge capaciteit die de stuwraketten het vermogen geven dat ze nodig hebben voor prestaties en snelheid.