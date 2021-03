Dit onthult Samsung tijdens Galaxy Awesome Unpacked 2021 - Apparata

Er komt een tweede Samsung Galaxy Unpacked-evenement in 2021, met subtitel ‘Awesome’. Dat hint gelijk naar welke smartphones we kunnen verwachten.

Samsung kondigt officieel het tweede Galaxy Unpacked-evenement van 2021 aan en we kunnen heel veel ‘awesome’ dingen verwachten. Het online onthullingsevenement draagt namelijk de subtitel ‘Galaxy Awesome Unpacked’ en dat is een directe hint naar wat we kunnen verwachten. Op 17 maart brengt de Zuid-Koreaanse fabrikant awesome naar iedereen.

Samsung Galaxy Awesome Unpacked 2021

In een redelijk monotone onthullingsvideo kondigt Samsung het aankomende Galaxy Awesome Unpacked aan. Via Samsung’s eigen YouTube-kanaal kun je op 17 maart (om 16:00 Nederlandse tijd) de onthulling zien. Het is het tweede Unpacked-evenement van 2021, nadat eerder dit jaar de Galaxy S21 en Galaxy Buds Pro werden aangekondigd.

Maar wat kunnen we aankomende woensdag verwachten? Alle hints wijzen één en dezelfde richting in, namelijk die van de veelbelovende Galaxy A52 en A72. Ten eerste omdat uit het gelinkte artikel blijkt dat Samsung zelf de onaangekondigde toestellen per ongeluk al online gooide.

Daarnaast heet het evenement ‘Awesome’, wat begint met dezelfde letter als de A-serie. Tot slot is er nog de meest overduidelijke hint, namelijk het onderstaande, hilarische promotiefilmpje voor de Galaxy A51. Daar werd de link tussen de A-serie en Awesome voor het eerst op spectaculaire wijze gelegd.

Kortom, aankomende woensdag 17 maart krijgen we tijdens Galaxy Awesome Unpacked 2021 de gloednieuwe mid- en high-end toppers uit de A-serie te zien. Stay tuned!