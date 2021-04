Dit Optimus Prime speeltje kost meer dan 500 euro - Apparata

Dat is bijzonder veel geld, maar dan heb je wel een Optimus Prime die echt zelfstandig kan transformeren. En doet daarmee Transformers eer aan!

Of je nu groot bent geworden met de strips of met de films. Transformers kennen we allemaal wel. Voertuigen die kunnen transformeren tot robots en zo het kwaad bestrijden. Natuurlijk bestaat er ook veel speelgoed van Transformers, maar je moest zelf de boel omtoveren van auto tot robot.

Daar is met dit speeltje verandering in gekomen. Je hoeft niet langer zelf deze Optimus Prime om te bouwen van auto tot robot. Dat kan ‘ie helemaal zelf! Het is een nieuw action figure van Hasbro en is zeker niet goedkoop. Omgerekend moet je 580 euro betalen voor het bijzondere stukje speelgoed. Maar dan heb je ook wat.

De Optimus Prime beschikt over 27 kleine motortjes en een app waarmee je het figuurtje zelfstandig kan omtoveren tot robot of tot auto. Het is een complex ding, dus ik zou deze niet zomaar meegeven aan kroost van 4 of 5 jaar oud. Zo’n 5.000 componenten zijn verantwoordelijk voor een succesvolle transformatie van auto tot robot en andersom. Ook reageert de Transformer op gegeven stem commando’s. Hoe vet is dat.

Hasbro heeft deze action figure in samenwerking met Robosen Robotics ontwikkeld. Je kunt het figuurtje nu bestellen. Vanaf de zomer levert Hasbro de peperdure Optimus Prime aan klanten.