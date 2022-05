Dit overkwam Bitcoin nog niet eerder

Bitcoin heeft met de laatste 8 weken een record gebroken. En dat is geen mijlpaal om trots op te zijn.

De week is afgelopen. En opnieuw was het een week van dalingen voor Bitcoin. Een record dit keer. Het is namelijk de achtste week op rij dat Bitcoin verder daalt. Niet eerder in de recente geschiedenis van de bekendste cryptomunt ter wereld heeft zich dit voltrokken.

Bitcoin in de laatste 8 weken

Lichtpuntjes zijn daardoor ver te zoeken. De cryptocurrency sloot de week af met een koerswaarde onder de 30.000 dollar op Coindesk. Er hangt een bearmarkt sfeer rondom Bitcoin, maar ook altcoins. Er is weinig interesse aan de koperskant, waardoor de waarde van de munten alleen maar verder zakt.

Voorlopig lijkt er van een keerpunt nog geen sprake. Het negatieve sentiment waar Bitcoin nu in zit speelt dus al acht weken. Oftewel, twee maanden. Dat is een bijzonder lange periode. Het kan nog veel langer duren als Bitcoin op dezelfde voet verdergaat. Op dit moment zijn er geen indicaties die het sentiment kunnen omgooien.

Op de blaren zitten, mocht je op een veel hoger punt zijn ingestapt in Bitcoin. En als dit laatste inderdaad zo is, dan kan dit ook een interessant moment zijn om juist BTC te kopen. Je gemiddelde gaat er immers flink van omlaag. Het vertrouwen dat het dan ooit weer goed komt moet er wel zijn.