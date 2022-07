Dit peperdure huis komt met 2.000 flessen wijn

Je hoeft in elk geval voorlopig geen flesje wijn te kopen met de aanschaf van dit huis.

Naar de winkel om nog snel even een fles wijn te scoren voor bij het diner vanavond? Dat ‘probleem’ is verleden tijd als je in deze villa woont. Er is genoeg wijn om het uit te kunnen houden totdat jij je laatste adem uitblaast. Tenzij je heel veel feestjes geeft en het wel heel bont maakt. Dan gaat het misschien wel op.

Huis vol wijn

We kijken naar een villa gelegen in de Napa Valley in de Verenigde Staten. Snap je nu ook meteen waar al die wijn vandaan komt. Dit is natuurlijk dé wijnstreek van de VS. Het landgoed zelf begeeft zich in de buurt van de mooiste wijngaarden van het gebied.

In de wijnkelder van de villa liggen 2.000 flessen wijn opgeslagen. Verder is het enorme huis voorzien van alle gemakken die je maar kan wensen. Denk aan een sportschool, een bioscoop en natuurlijk een geweldig zwembad.

Ook zijn er 190 zonnepanelen geïnstalleerd, zodat je niet elk jaar geconfronteerd wordt met een pittige energierekening. Dit alles komt met een pittige prijs. De villa heeft een vraagprijs op Sotheby’s van meer dan 19 miljoen dollar. Maar dan heb je ook wat.