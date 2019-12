Dit slimme speelgoed kan beter niet onder de boom

Experts slaan alarm over de gevaren van slim kinderspeelgoed.

Tegenwoordig maakt men van alles ‘slim’. Het lijkt dan ook logisch voor fabrikanten om kinderspeelgoed te maken dat ook ‘slim’ is. Knuffels en spelletjes die direct met de kinderen communiceren lijken een goed verdienmodel. Logisch, want hoe leuk is het voor een kind om een vriendje/vriendinnetje te hebben dat ‘echt’ met hen communiceert. Ook handig voor ouders die hun kinderen wel vrijheid gunnen en toch een digitaal oogje in het zeil willen houden. Helaas blijkt deze nieuwe ontwikkeling ook nieuwe gevaren met zich mee te brengen. Experts waarschuwen dan ook om het volgende slimme kinderspeelgoed niet onder de boom te leggen als je nog een kerstcadeau gaat uitzoeken.

Star Wars R2-D2 Droid

Deze levensechte minirobot communiceert via een app. Hoe leuk het ook is om de bewegingen via de smartphone aan te sturen en te genieten van de led-lampjes en speakers, men raadt het af. Reden is dat men inmiddels weet dat via de app toegang kan worden verkregen tot de smartphone van de kinderen. Communicatie lijkt niet mogelijk, maar figuren met kwade bedoelingen kunnen zo wel in de smartphone rondneuzen en bijvoorbeeld foto’s bekijken.

ToyMail Talkie Unicorn

Deze schattige Unicorn-knuffel heeft een handige optie. De kinderen kunnen een berichtje naar de smartphone van hun ouders sturen. De ouders kunnen vervolgens een berichtje terugsturen. Kort gezegd, een walkie-talkie met groot bereik in knuffelvorm.

Probleem is echter dat deze verbinding gehackt kan worden. Als dat gebeurt kan iedere vreemdeling met jouw kind communiceren. Dat dit niet de bedoeling is lijkt duidelijk. Overigens zijn de CloudPets, die via hetzelfde idee werkten, door de zwakke beveiliging van de markt gehaald.

Is de kindersmartwatch het gevaarlijkste slimme speelgoed?

Een van de vindingen die bedoeld zijn om optimale veiligheid te creĆ«ren is de kinder-smartwatch. Een simpel te bedienen slim horloge. Via het horloge kunnen de kinderen mensen bellen en gebeld worden. Ook is de smartwatch voorzien van camera zodat de kinderen foto’s en video’s kunnen maken. Tot slot is vaak GPS-tracking ingebouwd. Handig voor de ouders om te zien waar hun kind is als ze in de druk winkelcentrum of op een druk strand zijn. Helaas is een simpele hack dus genoeg voor engerds om jouw kind te bekijken, met het kind te communiceren en zelfs te achterhalen waar jouw kind op dat moment is. Je moet er niet aan denken.

In het algemeen kun je concluderen dat slim speelgoed vooral gevaarlijk is als er mogelijkheden zijn tot hacken. Vaak is het slimme speelgoed nog niet genoeg beveiligd om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Het is daarom wellicht verstandiger om geen slim speelgoed maar iets anders te kiezen als (kerst)cadeau.

Bron (met voorbeelden): Digitaltrends.com

Afbeelding: Pixabay