Dit telefoonnummer uit Stranger Things kun je echt bellen!

Een toffe easter egg in het vierde seizoen van Stranger Things en het heeft te maken met pizza. Gepland en goed uitvoerd!

Misschien kun je nog de hitserie Squid Game voor de geest halen. In de show was per ongeluk een telefoonnummer te zien dat ook echt werkte. Mensen draaiden het nummer en Netflix stond een beetje voor paal. Dit keer staat weer een telefoonnummer centraal in een serie van Netflix. Maar dan op een goede manier.

Stranger Things pizza

Dit is namelijk opgezet, goed bedacht en top uitgevoerd. In het vierde seizoen van Stranger Things is meerdere keren het nummer van Surf’s Pizza te zien. Je weet wel, de pizzaketen waar Argyle werkt. Zijn busje speelt ook een belangrijke rol in het vierde seizoen. Kleine kans dat je dat gemist hebt.

Er zijn mensen die dan ook echt het telefoonnummer draaien. En wat blijkt nu, dit keer is Netflix wel goed voorbereid. Wie het nummer belt krijgt een bandje te horen, ingesproken door Argyle.

Surfer Boy Pizza! This is Argyle speaking. We make everything fresh here at surferboy except for our pineapple which comes from a can.

Bovenstaande is wat je te horen krijgt. Het nummer is 805-45-PIZZA. Vanuit Nederland bellen naar een Amerikaans telefoonnummer is overigens niet aan te raden. Je krijgt dan te maken met extra telefoonkosten vanuit de telecommaatschappij.