Dit vertelde Apple niet over de iPhone 13 Pro Max

Op het podium laat Apple soms dingen weg die ze niet belangrijk vinden. Bijvoorbeeld dat je de iPhone 13 Pro Max sneller kunt snelladen.

Jippie, je hebt eindelijk een 120Hz scherm met de nieuwe iPhone 13 Max. Iets dat de vlaggenschepen met Android overigens allang hadden. Wat Android vlaggenschepen ook allang hadden is razendsnel opladen. Ook op dat gebied loopt Apple klaarblijkelijk nog een beetje achter. Maar er is wel een ontwikkeling gaande met betrekking tot de iPhone 13 Pro Max en snelladen.

Dat heeft Apple zelf niet gezegd, maar YouTuber ChargerLAB komt met dit nieuws naar buiten. Die uitspraak doen ze op basis van eigen onderzoek. Wat blijkt nu, met de juiste kabel kun je de iPhone 13 Pro Max sneller opladen in vergelijking met de iPhone 12 Pro Max. Het verschil is niet heel extreem hoor. 27W snelladen in vergelijking met 22W met de 12 Pro Max. Maar het scheelt wel enkele minuten. In minder dan 90 minuten is de iPhone 13 Pro Max volledig op te laden.

Om die 27W snelladen te kunnen halen moet je wel de juiste kabel gebruiken. Anders haalt de smartphone deze laadsnelheid niet. Je moet een 30W lader hebben om op 27W te kunnen laden. Apple verkoopt zelf een 30W USB-C Power Adapter, maar die is behoorlijk aan de prijs. Via derde partijen kun je goedkoper aan zo’n lader komen en je iPhone 13 Pro Max op de snelst mogelijke manier snelladen.