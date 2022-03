Dit vertelde Apple niet over de nieuwe Mac Studio

Voor als ontzettend veel opslag nog niet genoeg is. De Mac Studio heeft nog een verrassing aan boord als het gaat om de SSD.

De Mac Studio is het nieuwste technologische paradepaardje van Apple als het gaat om computers. Via een persoonlijke configuratie kun je helemaal losgaan. Kost je duizenden euro’s, maar dan heb je ook wat. Toch kan het zo zijn dat je misschien niet honderd procent tevreden bent over de uiteindelijke computer. Misschien wil je nog meer. Er is goed nieuws. Dat kan blijkbaar. En dat heeft Apple er niet bij gezegd.

Die ontdekking komt van Max Tech op YouTube. Het YouTube-kanaal haalde de Mac Studio uit elkaar en zag dat er iets interessants aan de hand was bij de SSD. Er zijn twee SSD-poorten aan boord van de computer, dit betekent dat het zelf uitbreiden van de Mac Studio met nog meer opslag gewoon mogelijk is.

De Mac Studio kan met maximaal 8 TB aan opslag geconfigureerd worden. Wil je naderhand zelf de opslag verder uitbreiden dan kan dat dus. Het vereist volgens het YouTube-kanaal geen rocket science, waardoor Apple het niet onmogelijk heeft gemaakt om inderdaad zelf meer opslag toe te voegen. Goed nieuws voor de handige harry’s onder ons die nog meer uit hun Mac Studio willen halen. En fijn dat Apple die vrijheid geeft.