Dit was gratis in Call of Duty, nu kost het 20 euro

Slimme marketing, boze fans.

Al sinds de lancering van Call of Duty: Modern Warfare zijn er vraagtekens in de multiplayer met betrekking tot je Kill/Death ratio (KD). Vroeger was het zo dat je altijd gedurende een potje online je KD kon inzien. Met de nieuwste CoD is deze mogelijkheid deels weggehaald. In de game-modus Team Deathmatch is het bijvoorbeeld nog wel zichtbaar, maar in Domination weer niet.

Activision zal als motivatie hebben dat het niet heel relevant is voor die modi en daar heeft het bedrijf een punt. Echter omdat ze mogelijkheid wel in alle voorgaande multiplayer CoD-games zat, zou je toch hopen dat je dit op z’n minst kon instellen. Zeker voor de hardcore gamer die zijn KD nauwkeurig in de gaten wil houden.

Welnu, die mogelijk is er alleen kost het je 20 euro. Met de nieuwe Mother Russia uitbreiding koop je onder meer een horloge die je in-game kunt dragen. Op dit horloge kun je realtime KD zien, in elke game-modi. Een leuke toevoeging, maar vrij schandalig dat dit onderdeel is van betaalde content. Zo legt Activision toch een smetje op Call of Duty: Modern Warfare dat met veel gratis content juist één van de leukste CoD-games is van de afgelopen jaren.

