Dit was mogelijk de bodem voor Bitcoin

Je moet altijd een slag om de arm houden. Maar het lijkt erop dat de bodem voor Bitcoin is bereikt.

Langzaam maar zeker is Bitcoin weer aan het klimmen. Het gaat zeker niet hard, maar het lijkt er nu wel op dat de bekendste cryptocurrency ter wereld een bodem heeft bereikt.

Die bodem ligt onder de 18.000 dollar. Bitcoin bereikte het dieptepunt op 18 juni. Vorige week zaterdag dus. Sindsdien is BTC weer langzaam naar boven aan het gaan. Al een paar kwam het voor dat de prijs een terugtest voor de kiezen kreeg. Er was echter genoeg vertrouwen om de prijs te houden waar deze nu staat.

Bitcoin bodem

Gisteren werd de 20.000 dollar muur heel even gebroken. Dat was echter van korte duur. Er lijkt een solide basis te liggen op de 20k. Een indicatie dat de bodem geweest is.

Nu is je uitlaten over een bodem altijd gevaarlijk. Je weet immers niet wat er om de hoek te wachten staat. Slecht nieuws voor de markt kan er alsnog voor zorgen dat BTC verder naar beneden gaat. Vandaar het woordje ‘mogelijk’ in de titel. Hou dus altijd een slag om de arm