Dit weten we over de biografie van Elon Musk

Elon Musk is ‘slechts’ 50 jaar oud, toch acht hij de tijd rijp om met een eigen biografie te komen.

Want ja. Elon Musk kennende zal het hem wel lukken om een biografie te vullen met interessante verhalen. In zijn carrière heeft de ondernemer veel meegemaakt. Al op jonge leeftijd was de Tesla-topman multimiljonair aan de hand van succesvolle ondernemingen.

Het is niet de eerste biografie van Musk. Die verscheen al in 2015, toen hij in de veertig was. Dat verhaal werd geschreven door Ashlee Vance en ging vooral over de toekomst. De nieuwe biografie gaat voornamelijk over Tesla en SpaceX. Dat heeft Elon Musk op Twitter bekendgemaakt. Walter Isaacson is de schrijver van het boek.

Elon Musk biografie

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

De geruchten gingen al dat Isaacson ja gezegd zou hebben op het schrijven van een verhaal over Elon Musk. Nu is het nieuws dus officieel. Isaacson is geen onbekende naam in de wereld van biografieën. Zo was Walter Isaacson onder andere de schrijver van de biografie van Steve Jobs in 2011. Andere biografieën van de hand van deze schrijver gaan over onder andere Albert Einstein en Benjamin Franklin. Kortom, Elon Musk is in goede handen als het gaat om zijn tweede biografie. Het rijtje legendarische namen is mooi om tussen te staan, als Musk zijnde.