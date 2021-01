Dit weten we over de Game of Thrones prequel spin-off - Apparata

Foto @HBO

We weten eindelijk meer over de aankomende Game of Thrones spin-off, die zal draaien om de Tales of Dunk and Egg reeks.

Het is al een tijdje stil rondom hitserie Game of Thrones. We weten dat er meerdere spin-offs van de show in de maak zijn, maar details zijn er nauwelijks. Daar komt nu wat verandering in, want Variety weet te melden dat er een prequel in de maak is. En jawel, ook deze Game of Thrones-serie is gebaseerd op de boeken van George R. R. Martin, geproduceerd door HBO.

Game of Thrones spin-off in de maak

De geliefde fantasy-show werd ruim 8 jaar lang geliefd door fans. Maar de laatste tijd is het behoorlijk stil rondom het verhaal van intrigue, draken en heel veel dode hoofdpersonen. Wellicht dat het iets met het teleurstellende einde te maken heeft.

Nu duikt er dan toch eindelijk concrete informatie op over een nieuwe show. De aankomende Game of Thrones spin-off zal een prequel zijn, gebaseerd op de Tales of Dunk and Egg boekenreeks. Daarmee speelt het verhaal zich zo’n 90 jaar voor de gebeurtenissen van seizoen 1 van Game of Thrones af.

Aegon V Targaryen

In Tales of Dunk and Egg staan Ser Duncan the Tall (Dunk) en een jonge Aegon V Targaryen (Egg) centraal. Die laatste naam komt je misschien bekend voor. Aegon de vijfde was de vader van de Mad King en dus de opa van de geliefde Daenerys Targaryen en overgroot opa van Jon Snow.

Hij is tevens de opa van de minder sympathieke Rhaegar en Viserys, de blonde jongeman die zijn zus Daenerys verkocht aan Khal Drogo voor een gouden kroon… Die kreeg hij uiteindelijk dan ook.

Maar goed, dat zal zich voor de betreffende Game of Thrones spin-off allemaal in de verre toekomst afspelen. De show focust zich op de vermelde boekenreeks, bestaande uit The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) en The Mystery Knight (2010).

Het is niet bekend of alle boeken verfilmd worden, hoeveel afleveringen er zullen komen en wie er bij de show betrokken zijn. Daarvoor zullen we nog even moeten wachten. Al is dat hopelijk niet zo lang als dat Martin over zijn boeken doet!