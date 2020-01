Dit weten we over de Surface Duo [video]

Brengt Microsoft met deze opvouwbare smartphone dé verrassing van 2020?





Vorig jaar zagen we al dat de Surface Duo wel eens de eerste echt toffe opvouwbare smartphone kan worden. Na die onthulling is het even stil geworden, maar inmiddels is er nieuws. Microsoft heeft namelijk de Software Development Kit (SDK) voor het toestel uitgebracht en daar valt het een en ander uit op te maken.

De resolutie van elk van de vouwbare schermen zou 1.350 x 1.800 worden, waarmee je over 401 pixels per inch beschikt. Dit is, bijvoorbeeld in vergelijking met de Samsung Galaxy Fold verrassend hoog.

Daarnaast blijkt uit de SDK dat de Surface Duo geschikt wordt voor CSS, JavaScript, API’s en web standaarden voor voor dual-screen devices, zoals Progressive Web Apps. Hiermee belooft men veel innovatieve toepassingen.

Daarbij zien we dat de display’s zowel los van elkaar als gezamenlijk gebruikt kunnen worden. In deze video zien we een ‘first look’ van de mogelijkheden:

Foto: Microsoft