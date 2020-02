Dit weten we over Oppo’s nieuwste vlaggenschip

De smartphone gaat Oppo Find X2 heten en de aankondiging volgt binnenkort.





Oppo heeft officieel bekendgemaakt dat er binnenkort een nieuw vlaggenschip gepresenteerd gaat worden. Einde volgende week onthult het merk de Find X2 series. Er zullen meerdere toestellen gepresenteerd worden.

In eerste instantie zou Oppo de reeks onthullen op het Mobile World Congress in Barcelona. Omdat dit event is gecanceld vanwege het coronavirus, organiseert het Chinese techbedrijf zelf een evenement.

Over het topmodel is in elk geval al officieel bekend dat het toestel een 3k scherm krijgt met een 120 Hz refresh rate. Deze twee dingen klinken alvast veelbelovend. Meer informatie met betrekking tot de specificaties houden ze bij Oppo nog even onder de pet.

De onthulling van de Oppo Find X2 series is op 6 maart. Het is de opvolger van de eerste Find X die het merk in 2018 presenteerde. Een andere belangrijke smartphoneserie van het merk is de Reno. Eind 2019 onthulde Oppo toen d eReno