Dit wil Apple in 2021 met Mac notebooks en desktops

Meer eigen identiteit en wellicht goedkoper?





We zijn nog maar net bekomen van het nieuws dat Apple met de MacBook Air in de 2020-editie wat vriendelijker is geworden voor reparateurs of er is alweer nieuws over de volgende serie.

De bekende en doorgaans betrouwbare Apple Watcher Ming-Chi Kuo wist de hand te leggen op een aantal research notes. Hieruit blijkt dat Apple plannen heeft om in het eerste kwartaal van 2020 een nieuwe serie MacBooks en desktops op de markt te brengen met een ingrijpende verandering. De jarenlange samenwerking met Intel wordt namelijk beëindigd.

In plaats daarvan gaat men volgens de papieren gebruik maken van de eigen Arm-processor. Leverancier ASMedia Technology wordt volgens Kuo de exclusieve leverancier om zo voor te sorteren op de USB4-technologie die Apple verwacht vanaf 2022 in te gaan bouwen.

De verandering van processor heeft voor de editie van 2021 het voordeel dat Apple haar eigen ideeën kan vormgeven zonder afhankelijk zijn van de roadmap van ontwikkelingen binnen Intel. Hoe Apple haar computers zal veranderen is nog niet bekend, maar men verwacht dat het merk qua hardware meer afstand zal nemen van Windows PC’s. Zelf verwachten we ook wat veranderingen in het design. Een kaasschaaf koop je immers liever ergens anders. Een derde, niet onbelangrijk, voordeel is dat de kosten van de productie van de processors 30 tot 40% lager ligt dan op dit moment. Wellicht valt er dus zelfs een prijsvoordeel te verwachten.

Bron: Macrumors