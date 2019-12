Dit wist jij vast nog niet over jouw Outlook kalender

Met deze tips ben je nog efficiënter bezig.

Haast iedereen gebruikt voor zijn zakelijke of privé email wel het programma Outlook. Handig! Nog handiger is de kalender-functie in Outlook. Je hebt zo direct jouw afspraken en andere zaken bij de hand als per e-mail een afspraak wil plannen of wil weten wat je eigenlijk moet doen terwijl je stiekem jouw mail checkt. Er zijn echter een aantal tips waarmee het nog handiger wordt om de Outlook kalender te gebruiken. Wij zetten er een aantal op een rij.

Bekijk Outlook kalender zonder openen

Inderdaad, je hoeft de agenda niet meer te openen om te zien of je nog een beetje op schema ligt. Als je met de muis over het kalender-symbool gaat zie je in een pop-up direct de kalender.

Meerdere tijdszones in één kalender weergeven

Als je familie in het buitenland hebt of internationaal zaken doet is het handig om verwarring over tijdsverschil uit te schakelen. Met het toevoegen van een tweede tijdszone is dat geen probleem. Dit doe je door in Outlook op ‘file’ te drukken en vervolgens te kiezen voor ‘calendar’ (of de Nederlandse varianten). Vervolgens scroll je naar beneden tot je het kopje ‘time zones’ ziet. Hier kun je vervolgens eenvoudig een tijdszone toevoegen.

Meerdere kalenders maken

Soms is het niet handig om alle afspraken in één kalender te zetten. Wellicht wil je zakelijk en privé gescheiden houden of zijn niet alle afspraken voor alle ogen geschikt. Hoe het ook is, door in de kalender op ‘home’ te drukken, de optie ‘open calendar’ te kiezen en daarna op ‘Create a new Blank Calendar’ te drukken maak je eenvoudig een nieuwe kalender aan. Vervolgens kies je ‘create new file’ en daarna kun je de kalender opslaan onder de gewenste naam.

Jouw kalender delen

Als je in de taakbalk op ‘home’ kiest en vervolgens op de optie ‘kalender delen’, kun je eenvoudig aangeven met wie (welke e-mailadressen) je jouw kalender wilt delen. Ook kun je aangeven wat die ander mag zien. Wellicht alleen de tijden dat je wel of niet beschikbaar bent of wanneer een afspraak zakelijk of privé is. Je kunt zelf kiezen en per persoon die je toegang geeft de details instellen. Wanneer dit gebeurd is kan je de uitnodiging om te delen verzenden en als de ontvanger accepteert kan hij of zij daarna direct jouw agenda bekijken (voor zover jij dat goed vindt).

Veel meer verrassende tips en trucs vind je in de gratis Outlook-training die Microsoft hier aanbiedt.

