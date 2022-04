Dit wordt de meest populaire plek om crypto’s te kopen

Digitale munten worden steeds meer gemeengoed. Onderzoek wijst uit dat er een plek ontstaat waar de meeste crypto’s verkocht gaan worden.

Dat zal de veelbesproken metaverse zijn. De online wereld waar zoveel verwachtingen van zijn. Het zal volgens een recent onderzoek de meest populaire plek worden om cryptocurrency te kopen, verkopen en verhandelen. Bovendien was 70% van de respondenten het ermee eens dat “de vooruitgang van cryptocurrency en blockchaintechnologie van cruciaal belang zal zijn. Dit om de toekomst van de metaverse vorm te geven.”

Populaire plek om crypto’s te kopen

Dit onderzoek is gedaan door een gerenommeerd bedrijf. Nasdaq-beursgenoteerde Agora (NASDAQ: API), een video-, spraak- en live interactief streamingplatform, voerde namelijk het onderzoek uit. Onderwerp is de metaverse en het publiceerde de resultaten deze week.

Het bedrijf stelde 300 in de VS gevestigde ontwikkelaars een reeks vragen. Dit “om meer te weten te komen over wat ze dachten over de metaverse en wat we de komende jaren zullen zien”, vertelde Agora. Ontwikkelaars zijn ondervraagd omdat voor hen “de groei van de metaverse de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappen mogelijk maakt. En hen in staat stelt beter contact te maken met gebruikers”, legt het bedrijf uit.

Resultaten

57% van de respondenten denkt dat de metaverse de meest populaire plek zal worden om cryptocurrency te kopen, op te slaan en te verhandelen, terwijl 18% het daar niet mee eens is en 25% neutraal is.

Wat betreft non-fungible tokens (NFT’s): “De meeste ontwikkelaars zijn optimistisch over NFT’s “, aldus de onderzoeksresultaten. Aan de deelnemers aan de enquête is ook gevraagd wie volgens hen de ‘eigenaar’ van de metaverse zal zijn. 55% van de respondenten zei Meta (voorheen Facebook), 9% zei Google, 7% zei Microsoft, 6% zei Apple en 5% zei Amazon.