Dit wordt de Huawei P40 (Pro)

Render en echte foto van het front-paneel verraden veel.





Op basis van eerdere lekken konden we al melden dat de Huawei P40 serie veel weg had van de Samsung Galaxy S11. Nu er een render en foto van het echte front paneel gelekt zijn kun je zelf oordelen.

De render zie je op de afbeelding hierboven, de foto van het frontpaneel met ‘tempered glass’ zie je hieronder.

In het paneel zien we geen ruimte voor een ‘punchhole’. Dit zou erop duiden dat de Huawei P40 Pro voorzien is van een in-screen camera-sensor voor de selfie-camera. Ook zien we dat de beeld/scherm ratio hoog is. Er is geen ‘kin’ voorzien en de lijst is minimaal.

Daar waar we een donkere vlek zien kunnen we volgens kenners de in-display vingerafdruksensor verwachten.

Verder zien we aan de render dat de cameravoering met Leica ontwikkeld is, zoals Huawei vaker doet. Leica heeft op cameragebied een sterke reputatie, dus we zijn benieuwd wat we kunnen verwachten.

Naast het uiterlijk is ook de techniek belangrijk. Ook hierover doen veel geruchten de ronde. Zo zou er sprake zijn van een OLED-Matrix scherm, Kirin 990 processor, een batterij van ten minste 4000 mAh en Android 10, die wellicht weer voorzien zal zijn van de Google-apps en -services. Meer lekken over de technische specificaties kun je hier lezen.

Tot slot gaat het gerucht dat ook Huawei een derde ‘lite-versie’ heeft ontwikkeld. Dit zou een upgrade betreffen van het toestel dat eerder als Huawei Nova 6 SE werd gelanceerd.

Wat daarvan waar is zal in maart moeten blijken (tenzij de geruchtenmolen sneller is). Dan wordt de Huawei P40-lijn in Frankrijk gepresenteerd.

Bron: T3.com

Beelden: Chinese social media via GIZChina