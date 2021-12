Dit zelfrijdende karretje is jouw nieuwe beste vriend

Het handige zelfrijdende karretje van Hyundai genaamd MobED kan jou namelijk helpen in een hoop situaties.

De pessimist ziet de nieuwste creatie van Hyundai en denkt: dit is een stuk plastic met vier wielen. Hyundai zelf denkt echter dat dit elektrische wagentje wel eens jouw nieuwe beste vriend kan worden. Als manusje-van-alles kan de Hyundai MobED, zoals ‘ie heet, veel taken uit handen nemen die je zelf misschien te zwaar vindt.

Hyundai MobED

Hyundai noemt het een ‘droid’. Het is een soort hulpje die volgens Hyundai bedoeld is om jou op van allerlei manieren te ondersteunen, maar vooral wat betreft vervoer. Zo kun je het kleine karretje gebruiken voor wat zaken die Hyundai in hun persmateriaal heeft gestopt. Denk aan het vervoeren van glazen, zoals de headerfoto. Bij oneffenheden wordt vanzelf aangevoeld door de MobED hoe deze gecompenseerd moeten worden. Zo blijft het ding altijd kaarsrecht.

Wellicht dat je volgens die logica ook bovenstaande toepassingen vertrouwt. Denk aan een kinderwagen die je gewoon op de voet volgt. Of een scherm, wat in publieke ruimtes best een handig idee is voor bijvoorbeeld het vragen van hulp aan een digitale assistent. Het karretje voelt zelf aan hoe deze moet rijden om als beste te helpen.

Het ziet er misschien uit als een soort kinderspeelgoed, maar is dat absoluut niet. De Hyundai MobED kan in zijn maximale afmetingen 67 cm lang zijn en kan tot wel 30 km/u rijden. De batterij heeft een capaciteit van 2 kWh, waarmee rondrijden zonder opladen ‘uren’ kan duren. Aldus Hyundai.

Hyundai gaat de MobED officieel presenteren op CES 2022. De Consumer Electronic Show staat garant voor vele van dit soort geinige toepassingen. Of de Hyundai MobED een succes gaat worden is niet bekend, maar het klinkt als een leuk en handig apparaat.