5 Android alternatieven op de iPhone 13

De nieuwe iPhone 13 scoren, of overweeg je misschien één van deze Android alternatieven?

Er is weer een nieuwe iPhone. En vaak is het zo dat de groep die een nieuwe iPhone overweegt niet eens kijkt naar Android. Dat betekent echter niet dat die deur helemaal gesloten is. En ook voor de groep die nog twijfelt geven we hier 5 Android alternatieven op de nieuwe iPhone 13. Voor de goede orde. De iPhone 13 is er vanaf 909 euro met 128 GB opslag. Hoe zit dat met de Android concurrentie? De gecommuniceerde prijzen hieronder zijn via het merk zelf, als je goed zoekt kun je vast een lagere prijs vinden bij diverse webshops of winkels.

OnePlus 9 – € 699,-

Een scherpe prijs voor dit iPhone 13 alternatief. Hou je toch een paar honderd euro in je broekzak. De OnePlus 9 heeft 6 GB RAM En 128 GB opslag, maar voor 799 euro scoor je de variant met 12 GB RAM en 256 GB opslag. Nog steeds goedkoper dan een iPhone 13 en veel meer opslag. Enkele belangrijke kenmerken van de OnePlus 9 zijn de Hasselblad camera’s, het 120 Hz Fluid AMOLED 6.55-inch scherm en de mogelijkheid van 65W snelladen via Warp Charge 65T.

Samsung Galaxy S21 – € 779,-

Inmiddels zo’n driekwart jaar verkrijgbaar. En ja, de Galaxy S22 verschijnt in de eerste maanden van 2022. Maar dat betekent niet dat je met de Galaxy S21 voor aap loopt. Het is altijd de directe concurrent van de Apple iPhone geweest. Prijzen beginnen bij 779 euro voor de variant met 128 GB opslag. Pluspunten van de smartphone? Een Dynamic AMOLED 6.2-inch scherm, een geweldige 12.0 MP + 64.0 MP + 12.0 MP camera setup en een software support periode tot en met tenminste februari 2023.

OPPO Find X3 Neo – €699,-

Net als de OnePlus 9 is de OPPO Find X3 Neo via de webshop van het merk verkrijgbaar voor 699 euro. Deze smartphone heeft een 6.55-inch AMOLED scherm met een verversingsssnelheid tot 90Hz. Verder is er een indrukwekkende camera setup van 50MP + 13MP + 3MP aanwezig. Not bad! Eén van de meest interessante Android alternatieven voor de iPhone 13.

Xiaomi Mi 11 – € 599,-

Minder premium. Toch nemen we deze mee vanwege het scherpe prijskaartje. Xiaomi is geen volwaardig alternatief op de iPhone als je kijkt naar de software en ervaring. Met de hardware is echter weinig mis. Je hebt een WQHD+ 6.81″ AMOLED DotDisplay, de krachtige Qualcomm Snapdragon 888 en een grote 4600mAh batterij met 55W turbo bedraad opladen én 50W turbo draadloos opladen.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G – €1.049,-

Oké, deze moeten we even uitleggen. De Samsung Galaxy Z Flip 3 5G is 150 euro duurder dan de iPhone 13. Echter is het toestel voordeliger dan een 13 Pro. Bovendien heb je met de Galaxy Z Flip 3 5G écht wat anders. We waren best enthousiast over dit toestel in onze review. En als je toch wat anders zoekt dan een iPhone die iedereen heeft, waarom dan niet uit je comfort zone stappen? Met de Galaxy Z Flip 3 5G heb je een toestel die je vrienden waarschijnlijk niét durven te kopen. Maar er is niets om bang voor te zijn en jij bent het style icoon van de groep.