Dit zijn beste games van 2021 volgens de Game Awards

De Game Awards zijn weer geweest en tijdens de Oscars voor games werden veel verrassende keuzes voor de beste games van 2021 gemaakt.

Iedere gamer kent waarschijnlijk de E3, maar al jaren neemt het belang van deze gamebeurs af ten gunste van bijvoorbeeld The Game Awards. Deze gameshow van industrieveteraan Geoff Keighley host jaarlijks de Oscars van gaming. En tijdens dit evenement worden de beste games in de meest uiteenlopende categorieën verkozen. Dit zijn de beste games van 2021 volgens de Game Awards!

De absolute Game Awards winnaars

Te beginnen met de absolute winnaars. Er zijn twee smaken in deze categorie. De reguliere Game of the Year is It Takes Two, een co-op platformer met een karakteristieke stijl. Deze game werd door de vakjury van meer dan honderd journalisten, content creators en andere veteranen gekozen.

Het publiek heeft tijdens de reguliere stemming ook een kleine inspraak, maar de jury geeft de doorslag. In de Player’s Voice-categorie is dat anders; gamers van over de hele wereld hebben besloten dat Halo: Infinite dé winnaar van 2021 is.

Game of the Year: It Takes Two

Player’s voice winner: Halo: Infinite

De meervoudige triomfen

Naast game of the year wint It Takes Two tijdens nog twee andere awards, namelijk beste familiegame en beste multiplayer. Daarmee is It Takes Two verreweg de meest bekroonde videogame van 2021. Ook Forza Horizon 5 weet zoveel awards binnen te slepen, maar doet dat in veel minder belangrijke categorieën.

Op de tweede plek staat Deathloop, de innovatieve game van Bethesda. Het spel wordt geprezen voor de creativiteit. Kena: Bridge of Spirits is de grote indie-winnaar, Final Fantasy XIV Online is een online meesterwerk en de Resident Evil-franchise wint in enkele randcategorieën de prijs. Daaronder de prijs voor de actrice die het veel gememede personage Lady Dimitrescu vertolkt.

For the family: It Takes Two

Best multiplayer: It Takes Two

Innovation in accessibility: Forza Horizon 5

Best sports/racing: Forza Horizon 5

Best audio design: Forza Horizon 5

Best game direction: Deathloop

Best art direction: Deathloop

Best indie: Kena: Bridge of Spirits

Best debut indie: Kena: Bridge of Spirits

Best community support: Final Fantasy XIV Online

Best ongoing: Final Fantasy XIV Online

Best performance: Maggie Robertson as Lady Dimitrescu in Resident Evil: Village

Best VR/AR: Resident Evil 4

De uitschieters