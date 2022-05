Dit zijn de drie bedrijven met enorm veel Bitcoins

Niet alleen particulieren kopen Bitcoins, maar ook bedrijven. Wij hebben voor je op een rijtje gezet welke dit zijn.

In 2020 was het eerste bedrijf er aan toe om de stap te zetten. Dit was het beursgenoteerde bedrijf MicroStrategy. Zij begonnen in augustus 2020 met investeringen in Bitcoins. Dit deden ze voornamelijk om hun risico’s af te dekken. Lees: om hun eigen kasreserves te beschermen tegen inflatie. Daarna volgde al snel andere grote bedrijven.

Bedrijven met Bitcoins

Er zijn heel veel grote bedrijven die nu investeren in crypto’s. Er zijn echter drie grote wallets te vinden van bedrijven die echt veel Bitcoins hebben.

1. MicroStrategy

Zij waren het eerste en hebben ook de meeste Bitcoins. Het kan niet anders dan dat ze veel vertrouwen hebben in de digitale munten. Op dit moment hebben ze een gigantisch aantal in bezit, namelijk 129.219. Dit is een goede 5,1 miljard dollar waard. Op het totaal van alle Bitcoins is dit ongeveer 0,6%.

2. Tesla

Een verrassende nummer 2. Natuurlijk weten we dat de CEO van Tesla een voorkeur heeft voor crypto’s, maar dat een automerk zoveel investeert is opmerkelijk. Het bedrijf heeft 42.902 Bitcoins op de balans staan. Dit vertegenwoordigd een waarde van 1,6 miljard dollar. Tesla ziet het als een investering en een mogelijkheid om in de toekomst de munt te gebruiken om de auto’s mee te verhandelen.

3. Galaxy Digital Holdings

De nummer 3 is een relatief onbekende. Dit bedrijf is een beursgenoteerde vermogensbeheerder met een flinke portefeuille aan Bitcoins. In totaal zijn dit er 16.400 met een waarde van 648 miljoen dollar. Het heeft hiermee 0,078% van alle Bitcoins in bezit.