Dit zijn de grootste energieslurpers in huis

Je hebt echt wel het beste met het milieu voor en je wil zo graag je steentje bijdragen, maar je weet niet goed waar te beginnen. Vaak zien we enkele grote energieslurpers in huis over het hoofd. Ook zal dit je energierekening onnodig hoog maken. Maak er dus werk van om je persoonlijke slurpers op te sporen en te vervangen door duurzame alternatieven. Te beginnen bij die oude bierkoelkast die ook nog eens niet zo fris ruikt.

Vroeger was niet alles beter

Gemiddeld verbruikt een Nederlands huishouden jaarlijks zo’n 2500 kWh elektriciteit. Momenteel is de stroomprijs zo’n 37 cent per kWh. Je kunt dus al snel flink besparen indien je apparaten zuiniger zijn. Oude apparaten zijn echte slurpers. Vaak verbruiken ze nog, terwijl ze in stand-by stand staan. Dat is natuurlijk zonde. Beter trek je de stekker uit het stopcontact of je zorgt voor een schakelaar op de stekkerdoos. Vroeger was dus niet alles beter!

Sherlock Energy Holmes

Zeker niet als het gaat om een oude airconditioner, elektrische boiler of een oude pomp voor de vloerverwarming. De laatste is niet iets waar je dagelijks bij stilstaat, maar misschien is het wel de reden dat je energierekening relatief gezien de laatste jaren aan de hoge kant is. Hoe weet je nu welk apparaat slurpt en welke niet?

Het is heel eenvoudig om een losse energiemeter aan te schaffen voor weinig geld die je vervolgens tussen het apparaat en het stopcontact plaatst. Zo speur je als een ware Sherlock Energy Holmes de boosdoeners in je huis op.

Kleurrijke energielabels

Natuurlijk ben je bekend met de kleurrijke energielabels. Maar ben je er wel eens echt voor gaan zitten om te kijken wat ze te vertellen hebben? Ze bieden namelijk veel informatie over de hoeveelheid verbruik per apparaat per jaar.

Veel mensen hebben geen idee van hun gemiddeld verbruik per jaar. Eén op de tien huishoudens heeft een verbruik van meer dan 5000 kWh! Misschien ben jij er wel eentje van en is het eigenlijk heel eenvoudig om te besparen op energie én op je portemonnee.

Liefhebbers met handige handen

Indien je veel oude apparaten hebt, is het aan te raden deze te vervangen of op te knappen. Een leuke manier om dit laatste te doen is om een Repair Café bij je in de buurt te bezoeken. Liefhebbers met handige handen kunnen je alles vertellen over apparaten die je dagelijks gebruikt, maar waar je verder niet zoveel verstand van hebt. Op die manier creëer je ook nog eens een hechtere band met je bezittingen.

Wees dynamisch

Een andere eenvoudige manier om op je uitgaven te besparen is door je energiecontract te vergelijken met aanbiedingen van andere leveranciers. Het is zeker de moeite waard om dit regelmatig te doen, gezien het brede scala aan opties dat energieaanbieders tegenwoordig bieden. Naast de bekende variabele en vaste tarieven, kun je tegenwoordig ook kiezen voor een dynamisch contract. Dit biedt mogelijk nog meer besparingskansen.