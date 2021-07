Dit zijn de meest opvallende sporten van de Olympische Spelen

Foto: Huub Snoep

We kennen atletiek, schaatsen, zwemmen en wielrennen nou wel: dít zijn sporten die je wellicht niet verwacht op de Olympische Spelen!

Het kan dan toch: de Olympische Zomerspelen van 2020 komen eraan. Ja, het is al 2021, maar vorig jaar kon Tokio geen Zomerspelen hosten. Daarom doen ze het dit jaar, onder dezelfde noemer. De Spelen gaan over twee dagen van start en in anticipatie op het evenement zijn alle sporters al maandenlang aan het trainen.

Sporten

Welke sporten zijn er ook alweer? Meer dan zat, er zit voor elk wat wils bij. Een overzicht geven gaat veel werk zijn, dus houden we het vandaag even bij de opvallendste, wellicht onbekendste en leukste sporten van de Olympische Spelen. Here goes:

De nieuwe vijf

We beginnen met vijf sporten die op de Olympische Spelen sowieso opvallend zijn, want ze zijn nieuw. Het gaat om:

Karate

Softball

Surfen

Skateboarden

Klimmen

Voor het bewonderen van Nederlandse sporters heb je hier niet zo veel aan, want enkel bij skateboarden komen Nederlanders in actie. Het gaat dan om maandag 26 juli.

3×3 basketbal

Basketball kennen we allemaal, maar dan in 5 tegen 5 vorm. Voor ondergetekende in ieder geval onbekend: een van de sporten op de Olympische Spelen is 3×3 basketbal. Het kan zo simpel zijn: het is basketbal, maar dan in teams van drie. Eenvoudiger, maar hopelijk niet minder spannend.

Foto: FIBA

En in tegenstelling tot ‘gewoon’ basketbal komen ook voor deze sport Nederlanders in actie: op 27 en 28 juli. Tenminste, de 28ste alleen als ze winnen.

Baanwielrennen

Baanwielrennen klinkt als wielrennen en ja, het gaat ook hier om snel fietsen. Beide zijn sporten op de Olympische Spelen, maar na drie weken Tour de France is baanwielrennen of indoorwielrennen een verademing. Baanwielrennen is een bekende tak van wielrennen en dus niet perse een ‘bijzondere sport’, maar opvallend vanwege de spanning. De actie is namelijk snel en het kan veranderen bij elke keer dat je met je ogen knippert.

Foto: Ronald van Dam Fotografie Enschede

Baanwielrennen met Nederlanders in de hoofdrol kun je zien vanaf 2 augustus (vrouwen) en 3 augustus (mannen), met vervolgrondes op de dagen erna.

Ritmisch gymnastiek

Wat moet je je voorstellen bij ritmisch gymnastiek? Goede vraag, maar voor fans van turnen en dansen is het één van de mooiste sporten op de Olympische Spelen. Het is namelijk een soort combinatie van die twee en ook bewegingen op muziek spelen een rol. Een bijzondere sport die een plekje krijgt op het Olympisch aanbod. Helaas doen er geen Nederlanders mee.

Moderne vijfkamp

Ook zo’n sport die bij uitleg gewoon wat vreemd klinkt. De vijfkamp is een combinatie van vijf sporten die los van elkaar ook op de Olympische Spelen te zien zijn: schermen, zwemmen, paardrijden, hardlopen en schieten. Een soort biatlon of triatlon met extra, dus. Vooral de gemixte disciplines maken het een bijzondere sport: je moet alle sporten dusdanig beheren dat je ze alle vijf, achter elkaar, kunt uitvoeren. Vraag een schermer maar eens of hij kan paardrijden: waarschijnlijk niet. Ook voor de moderne vijfkamp komen geen Nederlanders in actie.

Schieten

Ten slotte een sport wat eigenlijk niet klinkt als sport. Schieten is wat je doet als je wil afrekenen met foute vrienden. Maar schieten, zonder boog en met een (lucht) geweer dus, is een Olympische discipline en is dus te bewonderen op de Olympische Spelen. Wel ook hier zonder de aanwezigheid van Nederlandse sporters.