Dit zijn de nieuwe emoji’s voor 2020

Geheel in de stijl van.. 2020.





Emoji’s, je kunt er nooit genoeg hebben. Er is een officiĆ«le instantie dat ieder jaar kijkt welke nieuwe emoji’s er toegevoegd kunnen worden aan de bibliotheek. Die organisatie heet de Unicode Consortium. Hun streven is dat elke laag van de bevolking zichzelf kan herkennen in een emoji.

Dit jaar staan er 117 nieuwe emoji op het programma. Ze worden in 2020 uitgerold en zijn onderdeel van het Emoji 13.0 programma. Van allerlei categorieƫn worden nieuwe emoji toegevoegd. De dieren krijgen er onder andere een ijsbeer, kat en mammoet bij. Ook zien we figuurtjes met een kerstmuts op en mannen in een bruidsjurk.

De genderneutrale WC kon niet achterblijven als emoji en ook de transgender vlag en het symbool van transgenders is straks als emoji terug te vinden op je mobiele apparaat.

Andere nieuwigheden zijn een gore kakkerlak, een ninja met allerlei huidskleuren en een glimlachende emoji met een traan. Wanneer de emoji exact op je smartphone en tablet verschijnen is nog niet bekend. Dat zal ergens dit jaar zijn.

Fotocredit: Emojipedia