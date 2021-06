Dit zijn geen gewone LEGO steentjes - Apparata

Wie is er niet groot geworden met LEGO? Je kent de kenmerkende kleurrijke steentjes vast dromen. Maar deze LEGO steentjes zijn net wat anders.

Zouden deze steentjes ook zo pijn doen als je erop gaat staan? Het Deense speelgoedmerk heeft een nieuwe manier gevonden om steentjes te produceren om een milieuvriendelijke manier. De steentjes die je op de foto’s ziet zijn namelijk gemaakt van gerecyclede plastic flessen. De volgende keer als jij een plastic flesje weggooit denk je aan LEGO. Wedden?

Het is nog niet zo dat de steentjes al meteen in de winkels te vinden zijn. LEGO experimenteert met deze nieuwe technologie. Met een liter fles kan LEGO ongeveer 10 steentjes maken. De uitdaging voor de fabrikant zit hem in het feit dat je wel echt dat solide LEGO gevoel wil hebben. Op Ali Express zijn immers genoeg namaak steentjes te vinden. Niemand weet echter dat unieke gevoel van het echte LEGO na te maken.

Met het testproces heeft LEGO enkele honderden verschillende vormen van gerecycled plastic uitgeprobeerd om te kijken welke het beste resultaat af. Uiteindelijk zal er een keuze gemaakt worden, maar het is nog onduidelijk wanneer je de duurzame steentjes ook de winkel kunt kopen. Het komt er in elk geval aan.