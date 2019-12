Dit zocht het internet op Wikipedia in 2019

Waar waren we in geïnteresseerd dit jaar?

Wikipedia, dé online encyclopedie van de wereld, heeft ook dit jaar het internet weer van informatie voorzien. In een blog post op Medium blikt de site terug op dit jaar. Wikipedia spreekt over miljarden mensen die de site bezocht hebben.

Wat ook interessant is, is dat Wikipedia heeft bekendgemaakt welke 25 artikelen op de site het vaakst bezocht zijn. Waar was de wereld in 2019 in geïnteresseerd. Met een korte samenvatting kunnen we stellen dat films, artiesten en beroemdheden centraal stonden dit jaar.

Op nummer één vinden we Avengers: Endgame. De ongekend populaire Marvel-film was begin dit jaar te zien in de bioscoop. De Wiki-pagina was goed voor maar liefst dik 43 miljoen pageviews. Op twee staat Deaths in 2019. Mensen willen altijd weten welk bekend persoon het leven heeft gelaten in het jaar. De pagina is goed voor 36 miljoen pageviews. Op drie staat Ted Bundy. De seriemoordenaar was dit jaar onderwerp van gesprek. Er kwam een Netflix-documentaire over Bundy en ook de speelfilm Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile was een hit.

Het overige lijstje, inclusief het aantal pageviews, kun je hieronder bekijken.

1. Avengers: Endgame, 43.847.319 pageviews

2. Deaths in 2019, 36.916.847

3. Ted Bundy, 29.062.988

4. Freddie Mercury, 26.858.123

5. Chernobyl disaster, 25.195.814

6. List of highest-grossing films, 24.547.640

7. Joker (2019 film), 22.062.357

8. List of Marvel Cinematic Universe films, 21.467.603

9. Billie Eilish, 19.638.478

10. Keanu Reeves, 16.622.576

11. Jeffrey Epstein, 15.905.486

12. Game of Thrones (season 8), 15.643.215

13. Captain Marvel (film), 15.631.936

14. Game of Thrones, 15.252.675

15. Elizabeth II, 14.808.717

16. List of Bollywood films of 2019, 14.213.919

17. United States, 13.981.783

18. Donald Trump, 13.961.113

19. Spider-Man: Far From Home, 13.468.700

20. Once Upon a Time in Hollywood, 12.958.871

21. YouTube, 12.537.494

22. 2019 in film, 11.338.657

23. Nipsey Hussle, 11.308.502

24. Jason Momoa, 11.304.629

25. Alexandria Ocasio-Cortez, 11.000.322