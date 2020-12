Dit zochten Nederlanders op Google in 2020 - Apparata

Het lijkt vanzelfsprekend dat corona het hoofdonderwerp was. Maar Nederlanders zochten ook nog zat andere dingen op Google in 2020.

Het is ieder jaar weer interessant om te zien wat Nederlanders zoal heeft bezig gehouden. Niet alleen Nederland, maar per land kun je de statistieken van Google raadplegen. De Amerikaanse zoekgigant heeft de Year in Search van 2020 gepubliceerd. In dit overzicht krijg je te zien waar Nederlanders hebben op gezocht op Google in een jaar.

We hebben de drie belangrijkste, leukste en grappigste feiten voor 2020 van Google eruit gepikt. Je checkt ze hieronder!

Top 5 zoekopdrachten op Google in 2020

1) Coronavirus

2) RIVM

3) Verkiezingen Amerika

4) Coronavirus Nederland

5) Snappet

6) Kobe Bryant

7) Fred van Leer

8) iPhone 12

9) Corona Dashboard

10) Joe Biden

Waarom…?



1) Waarom zijn cornflakes uitgevonden?

2) Waarom hamsteren we WC-papier?

3) Waarom hangt de vlag uit vandaag?

4) Waarom heet het coronavirus?

5) Waarom is de lucht blauw?

6) Waarom zijn er zoveel (corona) doden in Italië?

7) Waarom speelt Ajax met een rouwband?

8) Waarom zijn luiaards traag?

9) Waarom worden nertsen gefokt?

10) Waarom werd George Floyd gearresteerd?

Hoe maak je…?



1) Hoe maak je een mondkapje?

2) Hoe maak je slijm?

3) Hoe maak je een screenshot?

4) Hoe maak je wentelteefjes?

5) Hoe maak je IJskoffie?

6) Hoe maak je bruine verf?

7) Hoe maak je paars?

8) Hoe maak je pannenkoeken?

9) Hoe maak je zoete popcorn?

10) Hoe maak je boerenkool?