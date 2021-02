Dit zoeken we nu op Google in vergelijking met 2020 - Apparata

Ons Google zoekgedrag is met betrekking tot het coronavirus in een jaar sterk anders geworden. Google brengt het in beeld.

Een jaar geleden werd nog maar net bekend dat er een uitbraak was van het coronavirus. We wisten nog ontzettend weinig van het virus. Google heeft in beeld gebracht wat het coronavirus met Trends heeft gedaan. Want de zoektrends zijn door de maanden heen behoorlijk anders geworden. Wilden we een jaar geleden nog weten wat corona precies is, nu zijn we juist op zoek naar wat kan mét corona in ons midden.

Google heeft aan de hand van zoektermen een lijst samengesteld. Daar komt telkens een top 10 in naar voren.

Top 10 meest gestelde vragen in februari 2020 – Google zoekgedrag

wat is het coronavirus hoe is het coronavirus ontstaan hoeveel doden coronavirus waar is het coronavirus hoe gevaarlijk is coronavirus waar komt het coronavirus vandaan is het coronavirus in nederland welke landen coronavirus wat zijn de symptomen van coronavirus hoeveel besmettingen coronavirus



En dan gaan we naar de top 10 zoekopdrachten van januari 2021. Je ziet duidelijk een verandering in het zoekgedrag.

Top 10 meest gestelde vragen in januari 2021 – Google zoekgedrag

wanneer testen op corona hoe lang duurt corona hoe lang besmettelijk corona wanneer ben je besmettelijk met corona persconferentie corona wanneer hoeveel mensen hebben corona gehad hoe lang immuun na corona hoeveel doden corona wat te doen tijdens corona hoe lang in quarantaine corona



Vaccines en mondmaskers

Inmiddels is de wereld druk met vaccineren. Sinds medio vorig jaar werd voor het eerst gesproken over dit onderwerp. Het aantal zoekopdrachten voor vaccins begon in november 2020 in Nederland te pieken, met een stijging van +60% in november, +90% in december, en nog eens +120% in januari 2021. Een ander gerelateerd onderwerp had betrekking tot mondmaskers.

Top 10 vragen over vaccins in november 2020 – Google zoekgedrag

wanneer vaccin nederland wat is vaccineren hoeveel vaccins heeft nederland besteld hoe werkt een vaccin wat zit er in een vaccin hoeveel procent moet corona vaccin testen op vaccin hoe worden proefpersonen blootgesteld pneumokokken vaccinatie welke leeftijd wat je kan verwachten vaccinatie waarom werkt vaccinatie alleen als grote groepen dit doen



Top 10 vragen over vaccins in januari 2021 – Google zoekgedrag

wanneer word ik gevaccineerd hoeveel vaccins heeft nederland nu hoeveel vaccins krijgt nederland hoeveel mensen gevaccineerd wat zit er in het pfizer vaccin welke vaccins zijn er wie krijgt welk vaccin hoe lang werkt het vaccin welk vaccin krijg ik hoeveel vaccinaties per dag

Top 10 vragen over mondmaskers in februari 2020 – Google zoekgedrag

welk masker tegen coronavirus waar kan ik maskers kopen hoe vaak moet je een masker op wanneer moet je een masker aanbrengen welk masker beschermt tegen virus

Top 10 vragen over mondmaskers in oktober 2020 – Google zoekgedrag