DJI Air 2S, een ideale drone voor beginners

Wil je een volwaardige drone met een professionele camera zonder dat je veel drone ervaring hebt? Kijk dan eens naar de DJI Air 2S.

De regels voor het vliegen met drones zijn de laatste jaren strenger geworden. Zo heb je een dronebewijs A1 nodig als je met een drone die zwaarder is dan 250 g wil gaan vliegen en met een camera is uitgerust. Met een gewicht van 595 g valt ook de DJI Air 2S onder deze regel.

Gelukkig is het behalen van de dronebewijs niet heel moeilijk of duur, rond de honderd euro, en kan je dat online doen. Dit valt in het niet vergeleken met de prijs van deze drone, eind oktober 2022 rond de € 950.

DJI Air 2S camera enorme sprong vooruit

Het aantrekkelijkste aan de DJI Air 2S is de geweldig grote sensor. Deze is 1″ in omvang. Dat is groter dan zelfs in de beste smartphones zit en betekent dat je bent verzekerd van een hoge kwaliteit beeld. In dit geval betekent dat een beeldresolutie van 5400 pixels bij 30 frames per seconde (20 megapixel), wat 4K bioscoopkwaliteit beeld zelfs overtreft. Nadeel is wel dat het diafragma van 1/2,8 alleen handmatig is te verwisselen, dus niet in de lucht.

Snelle drone met 18 km bereik

De vliegduur van de DJI Air 2S, ligt in de praktijk iets onder de 30 minuten. In deze tijd kan je met deze snelle drone, met een maximale snelheid van 68 km/h, tot 12 km ver vliegen voordat je buiten bereik komt van de zender. In totaal kan je met deze drone maximaal 18 km of 5 km hoogte afleggen.

Gelukkig wordt de drone met twee extra accu’s meegeleverd, waardoor je het apparaat voor anderhalf uur kan gebruiken. Kies je voor de Fly More Combo (€300 extra)? Dan krijg je drie extra accu’s, flink wat reservepropellers, een bedrijf dat je, zit je ND-filters en een oplaadhub. Handig en echt een aanrader als je professioneel door wilt werken.

Handige functies, ook voor beginners

De DJI Air 2S is met handige functies als Active Track 4.0 uitgerust. Schakel je die in? Dan volgt de drone je automatisch. Een handige functie voor vloggers die zichzelf willen filmen terwijl ze wandelen of fietsen. Een andere handige functie is de FPV modus. De camera gimbal gedraagt zich dan als in een vliegtuig, waardoor de horizon schuin gaat staan als de drone een bocht maakt.

Ben je nog niet zo handig met drones? Dan ga je heel erg blij zijn met APAS 4.0, waarmee de droom obstakels vermijdt. Dat maakt de kans op een landing in bijvoorbeeld een boom of in het water een stuk kleiner.

SmartPhoto en MasterShot, tenslotte, bieden de beginnende fotograaf een goede manier om zonder fotografie-ervaring toch aan goede, respectievelijk snelle foto’s te komen.

Terugkomende features van eerdere modellen zijn de Cinematic modus en de Sport modus, waarmee je langzame, vloeiende panoramabeelden of juist actiebeelden kan filmen

Conclusie DJI Air 2S

Vooral voor beginnende dronevliegers is dit een ideaal toestel. De camera’s zijn erg goed en bieden allerlei handige functies om ook als je weinig fotografie of filmervaring hebt, toch mooie opnames te maken. Dat geldt ook voor de functies die het makkelijker maken om de drone te besturen.

De DJI Air 2S is op zich goed geschikt voor professioneel gebruik. Meer ervaren professionele gebruikers zullen misschien naar een duurder, krachtiger toestel grijpen dat meer is toegesneden op hun wensen.