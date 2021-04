DJI Air 2S: super kwaliteit voor een scherpe prijs - Apparata

DJI heeft vandaag de Air 2S aangekondigd. Een drone die super kwaliteit foto en video moet afleveren in combinatie met een scherpe prijs.

Nu is scherpe prijs natuurlijk relatief. We hebben het wel over DJI en dit zijn nooit de goedkoopste dronemakers geweest. Misschien niet de voordeligste, maar het Chinese merk heeft wel de reputatie als één van de beste fabrikanten ter wereld als het gaat om drones voor consumenten. En daar moet de DJI Air 2S het van hebben. Als je dan naar de specs kijkt is de prijs van de drone wel oké.

Het merk omschrijft de Air 2S als een all-in-one drone. Vliegen, foto’s maken en video’s opnemen moet deze drone je allemaal kunnen bieden in topkwaliteit. De drone schiet 20 megapixel foto’s en video’s in maximaal 5,4k met 30 fps of 4k op 60 fps/150Mbps. Je kunt er maximaal 31 minuten mee vliegen. Dan moet de drone weer aan de lader. Het apparaat weegt 595 gram.

Laat je niet verwarren door de naam. Het is geen totaal nieuw model, maar een opvolger van een oud model. Namelijk de DJI Mavic Air. Om één of andere reden vonden ze bij DJI de naam Air 2S een goede opvolgende naam. Voor 999 euro is deze drone de jouwe. Kopen kan via de webshop van het merk en retail partners van DJI.